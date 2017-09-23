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«Реал» обыграл «Алавес» благодаря дублю Себальоса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Алавес» дома уступил «Реалу» (1:2) в 6-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Ману (40-я минута), у гостей -  Даниэль Себальос (10-я и 43-я).

Мадридский клуб с 11 очками занимает на данный момент 4-е место, у его сегодняшнего соперника ни одного балла и 19-я строчка.

В следующем туре «Реал» 1 октября примет «Эспаньол», а «Алавес» 30 сентября сыграет на выезде с «Леванте».

Матч

Алавес - Реал - 1:2 (1:2)

Голы

Себальос 10 (0:1). Гарсия 40 (1:1). Себальос 43 (1:2).

Состав

Алавес: Пачеко, Вигарай (Алексис, 46), Дуарте, Эли, Марипан, Торрес, Гарсия, Медран, Гомес (Собрино, 81), Бургуи (Педраса, 66), Эль-Хаддади

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Рамос, Варан, Иско (Майораль, 90), Себальос (Льоренте, 72), Асенсио, Васкес, Каземиро, Роналду

Предупреждения:

Вигарай, 14; Эли, 45; Медран, 61; Гарсия, 67; Торрес, 87 - Карвахаль, 32; Начо, 88

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

23 сентября 17:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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