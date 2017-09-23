«Реал» обыграл «Алавес» благодаря дублю Себальоса

«Алавес» дома уступил «Реалу» (1:2) в 6-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Ману (40-я минута), у гостей - Даниэль Себальос (10-я и 43-я).

Мадридский клуб с 11 очками занимает на данный момент 4-е место, у его сегодняшнего соперника ни одного балла и 19-я строчка.

В следующем туре «Реал» 1 октября примет «Эспаньол», а «Алавес» 30 сентября сыграет на выезде с «Леванте».