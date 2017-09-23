Нападающий «Югры» Илья Шипов: В матче против СКА в наши ворота залетало все

Нападающий «Югры» Илья Шипов поделился мнением о поражении от СКА (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сейчас сложно что-то говорить. Мы играли неплохо два периода. В конце второго, что-то пошло не так. Затем все залетало в наши ворота и от клюшек, и от коньков. Да и много пропустили в численном меньшинстве. Мы просто проигрывали борьбу, от чего и происходили эти удаления, – приводит слова Шипова официальный сайт «Югры».

Напомним, СКА обыграл «Югру» со счетом 9:1. За клуб из Ханты-Мансийска единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев, в составе армейцев дубли оформили Никита Гусев и Сергей Широков, также отличились Вячеслав Войнов, Антон Белов, Патрик Херсли, Александр Дергачев и Илья Каблуков.

Подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками, команда Игоря Захаркина занимает тринадцатое место на Востоке с девятью баллами.

Следующий матч СКА проведет 25 сентября в Астане против «Барыса», «Югра» в тот же день примет минское «Динамо».