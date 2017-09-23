Виктор Гончаренко: У Фернандеса сотрясение. Надеюсь, он сыграет против «МЮ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

– Играя в таком темпе, сложно было рассчитывать на победу. Нам надо было играть быстрее, нам не хватало скорости в атаке, еще и «Динамо» глубоко оборонялось. Также сказывалось, что у нас отсутствовал Головин и довольно рано получил травму Фернандес.

Не могу сказать, что моментов у нас вообще не было, нет. Предпосылки были, но не смогли ими грамотно распорядиться. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не получилось.

– Что с Фернандесем? Ждать ли его в матче с «Манчестер Юнайтед»?

– У него небольшое сотрясение. Мы сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «МЮ».