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Виктор Гончаренко: У Фернандеса сотрясение. Надеюсь, он сыграет против «МЮ»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

– Играя в таком темпе, сложно было рассчитывать на победу. Нам надо было играть быстрее, нам не хватало скорости в атаке, еще и «Динамо» глубоко оборонялось. Также сказывалось, что у нас отсутствовал Головин и довольно рано получил травму Фернандес.

Не могу сказать, что моментов у нас вообще не было, нет. Предпосылки были, но не смогли ими грамотно распорядиться. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не получилось.

– Что с Фернандесем? Ждать ли его в матче с «Манчестер Юнайтед»?
– У него небольшое сотрясение. Мы сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «МЮ».

Матч

Динамо - ЦСКА - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения:

нет - Витиньо, 83

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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