Юрий Калитвинцев: В игре впереди у «Динамо» есть проблемы
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ.
– План на игру, который был выбран тренерским штабом, футболисты выполнили на 60-70 процентов. Сыграли организованно, пусть и от обороны. Действовали сконцентрировано. Что не выполнили – переход из обороны в атаку. Хотя убегали, но соперник грамотно сбивал темп. Они знали, что мы будем так играть, у них получилось нас нейтрализовать.
Не будем умолять достоинств этого очка. Мы играли с одним из лидеров. За проявленные самоотверженность и дисциплину ребята это одно очко заслужили. Рады ли мы? Нет. Но и грустить не будем точно. У нас мало очков, уже какую игру мы не можем забить, но над компонентом этим работаем. Впереди у нас есть проблемы.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Предупреждения:
нет - Витиньо, 83
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция