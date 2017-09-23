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Юрий Калитвинцев: В игре впереди у «Динамо» есть проблемы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ.

– План на игру, который был выбран тренерским штабом, футболисты выполнили на 60-70 процентов. Сыграли организованно, пусть и от обороны. Действовали сконцентрировано. Что не выполнили – переход из обороны в атаку. Хотя убегали, но соперник грамотно сбивал темп. Они знали, что мы будем так играть, у них получилось нас нейтрализовать.

Не будем умолять достоинств этого очка. Мы играли с одним из лидеров. За проявленные самоотверженность и дисциплину ребята это одно очко заслужили. Рады ли мы? Нет. Но и грустить не будем точно. У нас мало очков, уже какую игру мы не можем забить, но над компонентом этим работаем. Впереди у нас есть проблемы.

Матч

Динамо - ЦСКА - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Шуньич, Терехов С., Темников, Козлов, Соснин, Соу, Тиам, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Миланов, 90), Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 29), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо (Чалов, 66), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Предупреждения:

нет - Витиньо, 83

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

23 сентября 16:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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