Алексей Кудашов: «Локомотив» недостаточно надежно играли в обороне. Отсюда и такой счет
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» (1:6).
– «Авангард» с победой. Если говорить по игре… «Авангард» сегодня забивал потому, что много и нацеленно бросал, закрывал вратаря, а мы во все моменты, когда нужно было бросать, старались шайбу удержать. Разница в атаке очевидна. Что касается обороны, приведу один пример. При счете 6:1 игроки «Авангарда» пластались, не давали шайбе дойти до ворот, а мы не блокировали броски в решающих моментах, недостаточно надежно играли в обороне. Отсюда и такой счет, - передает слова Кудашова пресс-служба «Авангарда».
Матч
Авангард - Локомотив - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Кошелев (Медведев, Фисенко), 0:44 (1:0). Семёнов (Петерссон, Эверберг), 12:24 (2:0). Тальбо (Крунвалль), 27:41 (2:1). Кугрышев (Мартынов), 39:28 (3:1). Меньшиков (Медведев, Лемтюгов), 45:10 (4:1). Мартынов (Густафсон, Михеев), 52:49 (5:1). Мартынов (Густафсон, Семёнов), 53:44 (6:1).
Место и дата
23 сентября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция