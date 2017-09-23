Алексей Кудашов: «Локомотив» недостаточно надежно играли в обороне. Отсюда и такой счет

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» (1:6).

– «Авангард» с победой. Если говорить по игре… «Авангард» сегодня забивал потому, что много и нацеленно бросал, закрывал вратаря, а мы во все моменты, когда нужно было бросать, старались шайбу удержать. Разница в атаке очевидна. Что касается обороны, приведу один пример. При счете 6:1 игроки «Авангарда» пластались, не давали шайбе дойти до ворот, а мы не блокировали броски в решающих моментах, недостаточно надежно играли в обороне. Отсюда и такой счет, - передает слова Кудашова пресс-служба «Авангарда».