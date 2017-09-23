Андрей Скабелка: У «Авангарда» получилась игра в большинстве, что не всегда у нас происходит

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (6:1).

– Хочу поблагодарить ребят, ведь не так просто все было. Несмотря на такой счет, два периода была вязкая игра. И если в первом периоде по счету мы лидировали, то в втором «Локомотив» смотрелся интереснее. Мы подолгу играли в своей зоне. Здесь и Фурх несколько раз не позволил сопернику сравнять счет. Сыграл роль момент, когда было удаление в конце второго периода, и нам удалось забить. Это дало заряд на третий период. Как я сказал после игры, на мой взгляд, это был наш худший период с точки зрения выполнения тактического задания и командного взаимодействия. Ну и естественно отмечу, что получилась игра в большинстве, что не всегда у нас происходит. Отсюда и такой счет, - передает слова Скабелки пресс-служба «Авангарда».