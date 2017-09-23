Андрей Скабелка: У «Авангарда» получилась игра в большинстве, что не всегда у нас происходит
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (6:1).
– Хочу поблагодарить ребят, ведь не так просто все было. Несмотря на такой счет, два периода была вязкая игра. И если в первом периоде по счету мы лидировали, то в втором «Локомотив» смотрелся интереснее. Мы подолгу играли в своей зоне. Здесь и Фурх несколько раз не позволил сопернику сравнять счет. Сыграл роль момент, когда было удаление в конце второго периода, и нам удалось забить. Это дало заряд на третий период. Как я сказал после игры, на мой взгляд, это был наш худший период с точки зрения выполнения тактического задания и командного взаимодействия. Ну и естественно отмечу, что получилась игра в большинстве, что не всегда у нас происходит. Отсюда и такой счет, - передает слова Скабелки пресс-служба «Авангарда».
Матч
Авангард - Локомотив - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Кошелев (Медведев, Фисенко), 0:44 (1:0). Семёнов (Петерссон, Эверберг), 12:24 (2:0). Тальбо (Крунвалль), 27:41 (2:1). Кугрышев (Мартынов), 39:28 (3:1). Меньшиков (Медведев, Лемтюгов), 45:10 (4:1). Мартынов (Густафсон, Михеев), 52:49 (5:1). Мартынов (Густафсон, Семёнов), 53:44 (6:1).
Место и дата
23 сентября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция