Жозе Моуринью: С «Саутгемптоном» получился тяжелый матч, но я очень доволен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную победу над «Саутгемптоном» (1:0) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Не всегда бывает возможным показывать высококачественный футбол, приходится сражаться. Сегодня мы делали то, что делают многие команды в премьер-лиге на протяжении 90 минут, это игра с пятью защитниками. Надо отдать должное «Саутгемптону», они действительно пытались играть. Пеллегрино изменил эту команду и выпустил еще одного нападающего, чтобы больше действовать впереди. Получился тяжелый матч, но я очень доволен», - цитирует специалиста BBC Sport.