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Жозе Моуринью: С «Саутгемптоном» получился тяжелый матч, но я очень доволен

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную победу над «Саутгемптоном» (1:0) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Не всегда бывает возможным показывать высококачественный футбол, приходится сражаться. Сегодня мы делали то, что делают многие команды в премьер-лиге на протяжении 90 минут, это игра с пятью защитниками. Надо отдать должное «Саутгемптону», они действительно пытались играть. Пеллегрино изменил эту команду и выпустил еще одного нападающего, чтобы больше действовать впереди. Получился тяжелый матч, но я очень доволен», - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)

Голы

Лукаку 20 (0:1).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Йосида, Соареш (Уорд-Проуз, 83), Худт, Дэвис (Габбьядини, 73), Лемина, Ромеу, Рэдмонд, Тадич, Лонг (Остин, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Джонс, Мата (Эррера, 62), Матич, Мхитарян (Смоллинг, 75), Феллайни, Валенсия, Янг, Лукаку, Рэшфорд (Блинд, 90)

Предупреждения:

Лонг, 38 - Янг, 43; Валенсия, 69; Лукаку, 82; Эррера, 88

Судья:

Pawson

Место и дата

23 сентября 17:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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