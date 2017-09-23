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Тони Шуньич: Ничья против ЦСКА – это хорошо, но нам нужно начинать выигрывать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).

- Ситуация тяжелая пока, но первый тайм сегодня даже сыграли хорошо, во втором - оборонялись, тяжело было. Ничья против такой команды - это хорошо, но нам нужно начинать выигрывать. Надеюсь, что начнем выигрывать со следующего матча. В матчах с большими командами, может быть, у нас большая мотивация, а в матчах с остальными соперниками где-то не хватало фарта, - передает слова Шуньича «Р-Спорт».

В следующем туре армейцы на своем поле примут «Уфу», а «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матчи пройдут 1 октября.

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