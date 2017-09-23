Антон Шунин: Про отставку Калитвинцева ничего не слышал

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера бело-голубых Юрия Калитвинцева.

- Я уверен, что все это ерунда. Все работы идут в плановом режиме, никаких разговоров и проблем внутри команды нет, никто никакие слухи не слушает. Вы сейчас про это спрашиваете, а я, если честно, даже без понятия – ничего не слышал. У нас все хорошо, мы одна семья и выходим на каждый матч как на последний. Понимаем, что нам нужны очки, работаем, - передает слова Шунина «Р-Спорт».

Напомним, что «Динамо» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в матче 11-го тура РФПЛ. В следующем туре «Динамо» 1 октября сыграет в гостях с «Локомотивом».