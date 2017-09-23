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«ПСЖ» сыграл вничью с «Монпелье», потеряв первые очки в чемпионате

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «ПСЖ» не смогли переиграть «Монпелье» в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на поле стадиона «Стад де ла Моссон» и завершилась вничью 0:0.

После этой встречи «ПСЖ», набрав 19 очков, вышел в единоличные лидеры чемпионата. «Монпелье», имея в активе восемь очков, занимает 12 строчку в турнирной таблице лиги 1.

В следующем туре «ПСЖ» 30 сентября на своем поле примет «Бордо». Днем ранее «Монпелье» в гостях сыграет с «Монако».

Матч

Монпелье - ПСЖ - 0:0

Состав

Монпелье: Лекомт, Руссийон (Мукиэле, 71), Конгре, Мендеш, Агилар, Хилтон, S. Sambia (Пирис, 70), Скири, Ласне, Сессеньон, Нинга (Мбенза, 82)

ПСЖ: Ареола, Менье (Алвес, 71), Маркиньос, Берчиче, Тиаго Силва, Мотта (Ло Сельсо, 80), Дракслер (Лукас, 66), Верратти, Рабьо, Кавани, Мбаппе

Предупреждения:

Нинга, 31; Мендеш, 41 - Маркиньос, 13; Лукас, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

23 сентября 18:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

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