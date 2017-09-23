«ПСЖ» сыграл вничью с «Монпелье», потеряв первые очки в чемпионате

Футболисты «ПСЖ» не смогли переиграть «Монпелье» в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на поле стадиона «Стад де ла Моссон» и завершилась вничью 0:0.

После этой встречи «ПСЖ», набрав 19 очков, вышел в единоличные лидеры чемпионата. «Монпелье», имея в активе восемь очков, занимает 12 строчку в турнирной таблице лиги 1.

В следующем туре «ПСЖ» 30 сентября на своем поле примет «Бордо». Днем ранее «Монпелье» в гостях сыграет с «Монако».