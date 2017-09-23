«ПСЖ» сыграл вничью с «Монпелье», потеряв первые очки в чемпионате
Футболисты «ПСЖ» не смогли переиграть «Монпелье» в матче седьмого тура чемпионата Франции.
Встреча прошла на поле стадиона «Стад де ла Моссон» и завершилась вничью 0:0.
После этой встречи «ПСЖ», набрав 19 очков, вышел в единоличные лидеры чемпионата. «Монпелье», имея в активе восемь очков, занимает 12 строчку в турнирной таблице лиги 1.
В следующем туре «ПСЖ» 30 сентября на своем поле примет «Бордо». Днем ранее «Монпелье» в гостях сыграет с «Монако».
Матч
Состав
Монпелье: Лекомт, Руссийон (Мукиэле, 71), Конгре, Мендеш, Агилар, Хилтон, S. Sambia (Пирис, 70), Скири, Ласне, Сессеньон, Нинга (Мбенза, 82)
ПСЖ: Ареола, Менье (Алвес, 71), Маркиньос, Берчиче, Тиаго Силва, Мотта (Ло Сельсо, 80), Дракслер (Лукас, 66), Верратти, Рабьо, Кавани, Мбаппе
Предупреждения:
Нинга, 31; Мендеш, 41 - Маркиньос, 13; Лукас, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
23 сентября 18:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция