Антонио Конте: Морате надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал крупную выездную победу над «Сток Сити» (4:0) в 6-м туре чемпионата Англии, особенно выделив автора хет-трика Альваро Морату.

«Хороший день и хороший результат для нас. «Сток» действительно хорошая команда и очень сильная. Победить ее было очень непросто. Но наша победа заслуженная, мы хорошо начали и быстро забили. Хороший матч выдал Мората. Ему надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром», - цитирует специалиста BBC Sport.