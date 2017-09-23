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Антонио Конте: Морате надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал крупную выездную победу над «Сток Сити» (4:0) в 6-м туре чемпионата Англии, особенно выделив автора хет-трика Альваро Морату.

«Хороший день и хороший результат для нас. «Сток» действительно хорошая команда и очень сильная. Победить ее было очень непросто. Но наша победа заслуженная, мы хорошо начали и быстро забили. Хороший матч выдал Мората. Ему надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром», - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Сток Сити - Челси - 0:4 (0:2)

Голы

Мората 2 (0:1). Педро 30 (0:2). Мората 78 (0:3). Мората 82 (0:4).

Состав

Сток Сити: Батлэнд, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Собхи, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Крауч, 63)

Челси: Куртуа, Алонсо (Кэйхилл, 59), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Бакайоко, Мората, Педро (Фабрегас, 68)

Предупреждения:

Шакири, 50; Крауч, 89 - Алонсо, 51; Канте, 57

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

23 сентября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция

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