Антонио Конте: Морате надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал крупную выездную победу над «Сток Сити» (4:0) в 6-м туре чемпионата Англии, особенно выделив автора хет-трика Альваро Морату.
«Хороший день и хороший результат для нас. «Сток» действительно хорошая команда и очень сильная. Победить ее было очень непросто. Но наша победа заслуженная, мы хорошо начали и быстро забили. Хороший матч выдал Мората. Ему надо продолжать в том же духе, чтобы стать великим бомбардиром», - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Голы
Мората 2 (0:1). Педро 30 (0:2). Мората 78 (0:3). Мората 82 (0:4).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Собхи, Шакири, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Крауч, 63)
Челси: Куртуа, Алонсо (Кэйхилл, 59), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Бакайоко, Мората, Педро (Фабрегас, 68)
Предупреждения:
Шакири, 50; Крауч, 89 - Алонсо, 51; Канте, 57
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
23 сентября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция