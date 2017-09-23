Боброва и Соловьев – победители «Мемориала Непела» среди танцоров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили на турнире «Челлендж серии» по фигурному катанию – «Мемориал Андрея Непела», который в эти дни проходит в Братиславе.
Боброва и Соловьев стали лучшими по итогам двух видов программы с итоговым результатом 181,92 балла, опередив американцев Рэйчел и Майкла Парсонс на 18,78 балла. Третьими стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (161,92).
Братислава (Словакия)
Турнир «Челлендж серии»
«Мемориал Андрея Непела»
Танцы на льду
Итоговая классификация
1. Екатерина Боброва / Дмитрий
Соловьев (Россия) – 181,92
2. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) – 163,14
3. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) – 161,92
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически