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Боброва и Соловьев – победители «Мемориала Непела» среди танцоров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили на турнире «Челлендж серии» по фигурному катанию – «Мемориал Андрея Непела», который в эти дни проходит в Братиславе.

Боброва и Соловьев стали лучшими по итогам двух видов программы с итоговым результатом 181,92 балла, опередив американцев Рэйчел и Майкла Парсонс на 18,78 балла. Третьими стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (161,92).

Братислава (Словакия)
Турнир «Челлендж серии»
«Мемориал Андрея Непела»
Танцы на льду
Итоговая классификация

1. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев (Россия) – 181,92
2. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) – 163,14
3. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) – 161,92

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