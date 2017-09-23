Бывший инспектор ФИФА: Судья поторопился в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Анжи»
Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака».
- По моему
мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не
работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не
хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания
для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился, - передает
слова Бартфельда ТАСС.
Добавим, что на данную минуту идет второй тайм, счет 1:0 в пользу красно-белых.
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция