Бывший инспектор ФИФА: Судья поторопился в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Анжи»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

- По моему мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился, - передает слова Бартфельда ТАСС.



Добавим, что на данную минуту идет второй тайм, счет 1:0 в пользу красно-белых.