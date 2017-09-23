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Бывший инспектор ФИФА: Судья поторопился в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Анжи»

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

- По моему мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился, - передает слова Бартфельда ТАСС.

Добавим, что на данную минуту идет второй тайм, счет 1:0 в пользу красно-белых.

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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