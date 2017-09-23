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«Наполи» одержал шестую победу в серии А кряду, одолев СПАЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

СПАЛ дома уступил «Наполи» (2:3) в 6-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Паскуале Скьяттарелла (13-я минута) и Федерико Вивиани (78-я), у гостей - Лоренцо Инсинье (14-я), Хосе Кальехон (71-я) и Фаузи Гулам (83-я).

Неаполитанцы одержали шестую победу и с 18 очками лидируют в таблице турнира, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами идет 15-м.

В следующем туре «Наполи» 1 октября примет «Кальяри», а СПАЛ  в тот же день сыграет дома с «Кротоне».

Матч

СПАЛ - Наполи - 2:3 (1:1)

Голы

Скьяттарелла 13 (1:0). Инсинье 14 (1:1). Кальехон 72 (1:2). Вивиани 78 (2:2). Гулям 83 (2:3).

Состав

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Коста, Felipe Dalbelo (Вяйсанен, 66), Лаццари, Мора (Риццо, 81), Скьяттарелла, Вивиани, Боррьелло (Палоски, 86), Антенуччи

Наполи: Рейна, Кулибали, Гулям, Хюсай, Максимович, Зелински (Милик, 70), Гамшик (Аллан, 61), Диавара, Мертенс (Рог, 76), Кальехон, Инсинье

Предупреждения:

Саламон, 39; Вивиани, 53; Скьяттарелла, 67 - Инсинье, 9

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Паоло Мацца, Онлайн-трансляция

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