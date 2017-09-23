«Наполи» одержал шестую победу в серии А кряду, одолев СПАЛ
СПАЛ дома уступил «Наполи» (2:3) в 6-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличились Паскуале Скьяттарелла (13-я минута) и Федерико Вивиани (78-я), у гостей - Лоренцо Инсинье (14-я), Хосе Кальехон (71-я) и Фаузи Гулам (83-я).
Неаполитанцы одержали шестую победу и с 18 очками лидируют в таблице турнира, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами идет 15-м.
В следующем туре «Наполи» 1 октября примет «Кальяри», а СПАЛ в тот же день сыграет дома с «Кротоне».
Матч
Голы
Скьяттарелла 13 (1:0). Инсинье 14 (1:1). Кальехон 72 (1:2). Вивиани 78 (2:2). Гулям 83 (2:3).
Состав
СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Коста, Felipe Dalbelo (Вяйсанен, 66), Лаццари, Мора (Риццо, 81), Скьяттарелла, Вивиани, Боррьелло (Палоски, 86), Антенуччи
Наполи: Рейна, Кулибали, Гулям, Хюсай, Максимович, Зелински (Милик, 70), Гамшик (Аллан, 61), Диавара, Мертенс (Рог, 76), Кальехон, Инсинье
Предупреждения:
Саламон, 39; Вивиани, 53; Скьяттарелла, 67 - Инсинье, 9
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Паоло Мацца, Онлайн-трансляция