«Наполи» одержал шестую победу в серии А кряду, одолев СПАЛ

СПАЛ дома уступил «Наполи» (2:3) в 6-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Паскуале Скьяттарелла (13-я минута) и Федерико Вивиани (78-я), у гостей - Лоренцо Инсинье (14-я), Хосе Кальехон (71-я) и Фаузи Гулам (83-я).

Неаполитанцы одержали шестую победу и с 18 очками лидируют в таблице турнира, их сегодняшний соперник с четырьмя баллами идет 15-м.

В следующем туре «Наполи» 1 октября примет «Кальяри», а СПАЛ в тот же день сыграет дома с «Кротоне».