«Анжи» в компенсированное время упустил победу над «Спартаком»
Футболисты «Анжи» и «Спартака» сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 14-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл Луис Адриано. На 74-й минуте встречи Мирал Самарджич сравнял счет, головой замкнув подачу Арсена Хубулова со штрафного. Спустя четыре минуты футболисты «Анжи» впятером убежали на одного защитника красно-белых, и Адлан Кацаев мощным ударом в ближний угол вывел махачкалинский клуб вперед. В компенсированное время встречи забитым голом отличился Лоренсо Мельгарехо, установивший окончательный счет в матче.
Добавим, что на 36-й минуте встречи полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе вынужден был покинуть поле из-за травмы.
После этой игры «Спартак», имея в активе 13 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав в активе десять баллов, поднялся на 12-е место в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция