«Анжи» в компенсированное время упустил победу над «Спартаком»

Футболисты «Анжи» и «Спартака» сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 14-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл Луис Адриано. На 74-й минуте встречи Мирал Самарджич сравнял счет, головой замкнув подачу Арсена Хубулова со штрафного. Спустя четыре минуты футболисты «Анжи» впятером убежали на одного защитника красно-белых, и Адлан Кацаев мощным ударом в ближний угол вывел махачкалинский клуб вперед. В компенсированное время встречи забитым голом отличился Лоренсо Мельгарехо, установивший окончательный счет в матче.

Добавим, что на 36-й минуте встречи полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе вынужден был покинуть поле из-за травмы.

ВИДЕО ГОЛОВ

После этой игры «Спартак», имея в активе 13 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав в активе десять баллов, поднялся на 12-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».