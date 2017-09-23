«Фенербахче» – «Бешикташ». Жулиано забил, Нету получил красную карточку

Полузащитник «Фенербахче» Жулиано открыл счет в матче 6-го тура турецкой Суперлиги против «Бешикташа».

Бывший игрок «Зенита» реализовал пенальти на 20-й минуте встречи. Для Жулиано этот гол стал третьим в пяти матчах за турецкий клуб. Другой экс-зенитовец, защитник «Фенербахче» Луиш Нету, получил прямую красную карточку за фол на 45-й минуте.

Напомним, встреча проходит в Стамбуле. К середине второго тайма «Фенербахче» ведет 1:0.

Жулиано и Нету перешли в стамбульский клуб из «Зенита» летом 2017 года. Португалец – на правах аренды с правом выкупа.