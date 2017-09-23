«Фенербахче» – «Бешикташ». Жулиано забил, Нету получил красную карточку
Полузащитник «Фенербахче»
Жулиано открыл счет в матче 6-го тура турецкой Суперлиги против «Бешикташа».
Бывший игрок «Зенита» реализовал пенальти на 20-й минуте
встречи. Для Жулиано этот гол стал третьим в пяти матчах за турецкий клуб.
Другой экс-зенитовец, защитник «Фенербахче» Луиш Нету, получил прямую красную
карточку за фол на 45-й минуте.
Напомним, встреча проходит в Стамбуле. К середине второго
тайма «Фенербахче» ведет 1:0.
Жулиано и Нету перешли в стамбульский клуб из «Зенита» летом
2017 года. Португалец – на правах аренды с правом выкупа.
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