Дортмундская «Боруссия» разгромила гладбахских одноклубников благодаря хет-трику Обамеянга и дублю Филиппа

Даниэль Дидави: В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не лучший день

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Дидави поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в шестом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).