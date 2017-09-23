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Дортмундская «Боруссия» разгромила гладбахских одноклубников благодаря хет-трику Обамеянга и дублю Филиппа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Боруссия (Дортмунд) дома обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) (6:1) в шестом туре чемпионата Германии.

У победителей отличились Максимилиан Филипп (28-я и 38-я минуты), Пьер-Эмерик Обамеянг (45-я, 49-яи 62-я) и Юлиан Вайгль (79-я), у проигравших - Ларс Штиндль (66-я).

Желто-черные с 16 очками лидируют в таблице турнира, их сегодняшний соперник с 8 баллами идет девятым.

В следующем туре дормундцы 30 сентября сыграют на выезде с «Аугсбургом», а гладбахцы в тот же день примут «Ганновер».

Матч

Боруссия - Боруссия М - 6:1 (3:0)

Голы

Филипп 28 (1:0). Филипп 38 (2:0). Обамеянг 45 (3:0). Обамеянг 50 (4:0). Обамеянг 63 (5:0). Штиндль 67 (5:1). Вайгль 79 (6:1).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пишчек (Загаду, 69), Папастатопулос (Бартра, 83), Тольян, Топрак, Гётце, Пулишич (Кагава, 64), Вайгль, Дауд, Филипп, Обамеянг

Боруссия М: Зиппель, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Крамер (Хофманн, 75), Азар, Джонсон (Херрманн, 72), Закария, Штиндль, Раффаэл (M. Cuisance, 61)

Предупреждения:

нет - Эльведи, 58

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

23 сентября 19:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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