«Ливерпуль» на выезде обыграл «Лестер»

«Лестер» дома уступил «Ливерпулю» (2:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Синдзи Окадзаки (45-я минута) и Джейми Варди (63-я), у гостей - Мохамед Салах (15-я), Филиппе Коутиньо (23-я) и Джордан Хендерсон (68-я).

Команда Юргена Клоппа с 11 очками занимает на данный момент пятое место, ее сегодняшний соперник с четырьмя баллами идет 16-м.

В следующем туре «Ливерпуль» 1 октября сыграет на выезде с «Ньюкаслом», а «Лестер» 30 сентября встретится на выезде с «Борнмутом».

Напомним, мерсисайдцы - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, команды встретятся в Москве во вторник.