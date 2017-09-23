«Ливерпуль» на выезде обыграл «Лестер»
«Лестер» дома уступил «Ливерпулю» (2:3) в 6-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Синдзи Окадзаки (45-я минута) и Джейми Варди (63-я), у гостей - Мохамед Салах (15-я), Филиппе Коутиньо (23-я) и Джордан Хендерсон (68-я).
Команда Юргена Клоппа с 11 очками занимает на данный момент пятое место, ее сегодняшний соперник с четырьмя баллами идет 16-м.
В следующем туре «Ливерпуль» 1 октября сыграет на выезде с «Ньюкаслом», а «Лестер» 30 сентября встретится на выезде с «Борнмутом».
Напомним, мерсисайдцы - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, команды встретятся в Москве во вторник.
Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 2:3 (1:2)
Голы
Салах 15 (0:1). Коутиньо 23 (0:2). Окадзаки 45 (1:2). Хендерсон 68 (1:3). Варди 69 (2:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Кинг, Олбрайтон (Слимани, 80), Марез (Грэй, 61), Магуайр, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 75)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Матип, Гомес, Ловрен, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 79), Вейналдум, Джан (Милнер, 75), Хендерсон, Фирмино (Старридж, 65), Салах
Предупреждения:
Олбрайтон, 17; Ндиди, 22; Варди, 90 - Матип, 45; Ловрен, 56; Миньоле, 72
Судья:
Andy Taylor
Место и дата
23 сентября 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция