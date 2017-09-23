Вадим Скрипченко: «Анжи» играл лучше «Спартака», пенальти был на усмотрение судьи

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. «Спартак» хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше «Спартака» и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов, - цитирует Скрипченко ТАСС.

После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».

ВИДЕО ГОЛОВ