Вадим Скрипченко: «Анжи» играл лучше «Спартака», пенальти был на усмотрение судьи
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).
- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. «Спартак» хотел выиграть, но мы сыграли хорошо. Нам важно было действовать организованно, и это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше «Спартака» и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов, - цитирует Скрипченко ТАСС.
После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция