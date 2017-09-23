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Гол Жулиано помог «Фенербахче» победить в стамбульском дерби

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Фенербахче» в домашнем матче 6-го тура турецкой Суперлиги обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.

У хозяев по голу с пенальти забили Жулиано и Винсент Янссен. В составе гостей отличился Райан Бабель.

Команды заканчивали встречу в неполных составах. У «Фенербахче» прямые красные карточки получили Луиш Нету и Исмаил Кейбаши, в составе «Бешикташа» за две желтые были удалены Рикарду Куарежма и Атиба Хатчинсон.

«Фенербахче» с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, «Бешикташ» с 13 баллами идет вторым.

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