Гол Жулиано помог «Фенербахче» победить в стамбульском дерби

«Фенербахче» в домашнем матче 6-го тура турецкой Суперлиги обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.

У хозяев по голу с пенальти забили Жулиано и Винсент Янссен. В составе гостей отличился Райан Бабель.

Команды заканчивали встречу в неполных составах. У «Фенербахче» прямые красные карточки получили Луиш Нету и Исмаил Кейбаши, в составе «Бешикташа» за две желтые были удалены Рикарду Куарежма и Атиба Хатчинсон.

«Фенербахче» с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, «Бешикташ» с 13 баллами идет вторым.