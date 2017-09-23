Гол Жулиано помог «Фенербахче» победить в стамбульском дерби
«Фенербахче» в
домашнем матче 6-го тура турецкой Суперлиги обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.
У хозяев по голу с пенальти забили Жулиано и Винсент Янссен.
В составе гостей отличился Райан Бабель.
Команды заканчивали встречу в неполных составах. У «Фенербахче»
прямые красные карточки получили Луиш Нету и Исмаил Кейбаши, в составе «Бешикташа»
за две желтые были удалены Рикарду Куарежма и Атиба Хатчинсон.
«Фенербахче» с 11 очками занимает третье место в турнирной
таблице Суперлиги, «Бешикташ» с 13 баллами идет вторым.
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