Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает, что им помогают

Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

- Это футбол, какая разница, с кем мы вели в счете - со «Спартаком» или «Зенитом. Мое личное мнение - «Спартак» не нуждается в такой (судейской) помощи. (Пенальти) натянули, это мое субъективное мнение. Также как и (боковой) арбитр поднял флаг в первом тайме (при опасной атаке «Анжи»). «Спартак» привыкает, что им помогают, - передает слова Кадиева «Р-Спорт».

После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».

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