Президент «Анжи»: «Спартак» привыкает, что им помогают
Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).
- Это футбол, какая разница, с кем мы вели в счете - со «Спартаком» или «Зенитом. Мое личное мнение - «Спартак» не нуждается в такой (судейской) помощи. (Пенальти) натянули, это мое субъективное мнение. Также как и (боковой) арбитр поднял флаг в первом тайме (при опасной атаке «Анжи»). «Спартак» привыкает, что им помогают, - передает слова Кадиева «Р-Спорт».
После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» 30 сентября на своем поле примет «Урал». Днем позже «Анжи» дома сыграет с «Зенитом».
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция