Массимо Каррера: У Джано сильный ушиб, с Комбаровым все нормально

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – по итогам матча с «Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ.

– Насколько серьезна травма Джано и почему заменили Комбарова? Показалось, что тоже из-за повреждения.

– Нет, Комбарова я заменил, потому что мне показалось, что он устал. А у Джано сильный ушиб. В воскресенье узнаем, насколько все серьезно.

– «Спартак» в очередной раз упустил победу, ведя в счете.

– Да, в этом году это какое-то наваждение. Мы позволили соперника забить два гола, который спокойно можно предотвратить.

– Скрипченко сказал, что, возможно, «Спартак» мыслями был в игре с «Ливерпулем». Вам так не показалось?

– Нет. Мы могли лучше вести игру, но допустили непозволительные ошибки.

– Вы оставили на замене Фернандо, Мельгарехо, Джикию, но выпустили Бакаева. Недооценили «Анжи»?

– Мельгарехо вышел только в концовке, потому что тренировался только два последних дня в общей группе. Фернандо и Джикии хотели дать отдохнуть – эти два игрока провели много матчей. Тем более, что мы должны поддерживать всех футболистов в тонусе, иметь игровую практику. Выпусти я их в основе, наверняка появились бы вопросы, почему я не дал им отдохнуть.

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