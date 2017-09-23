Массимо Каррера: У Джано сильный ушиб, с Комбаровым все нормально
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – по итогам матча с «Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ.
– Насколько серьезна травма Джано и почему заменили Комбарова? Показалось, что тоже из-за повреждения.
– Нет, Комбарова я заменил, потому что мне показалось, что он устал. А у Джано сильный ушиб. В воскресенье узнаем, насколько все серьезно.
– «Спартак» в очередной раз упустил победу, ведя в счете.
– Да, в этом году это какое-то наваждение. Мы позволили соперника забить два гола, который спокойно можно предотвратить.
– Скрипченко сказал, что, возможно, «Спартак» мыслями был в игре с «Ливерпулем». Вам так не показалось?
– Нет. Мы могли лучше вести игру, но допустили непозволительные ошибки.
– Вы оставили на замене Фернандо, Мельгарехо, Джикию, но выпустили Бакаева. Недооценили «Анжи»?
– Мельгарехо вышел только в концовке, потому что тренировался только два последних дня в общей группе. Фернандо и Джикии хотели дать отдохнуть – эти два игрока провели много матчей. Тем более, что мы должны поддерживать всех футболистов в тонусе, иметь игровую практику. Выпусти я их в основе, наверняка появились бы вопросы, почему я не дал им отдохнуть.
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция