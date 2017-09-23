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Фабио Фоньини: Россия – страна, которая приносит мне удачу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о победе (2:6, 7:6, 7:6) над испанце Роберто Баутистой-Агутом в полуфинале St. Petersburg Open-2017.

- По ходу встречи было заметно, что у вас есть проблемы со здоровьем, вы обращались к врачу. Это травма? Есть опасения перед финалом?
- Нет, особенных проблем нет, чувствую себя хорошо. Небольшое переутомление, нужно хорошо отдохнуть и восстановиться перед завтрашним днем, это очень важно.

- В 2012 году вы уже играли в финале St. Petersburg Open. Помните тот матч с Клижаном?
- Отлично помню тот финал, он очень быстро для меня закончился (смеется). Но я действительно хорошо играю в России, это уже третий финал, еще и в Иркутске удалось хорошо выступить за сборную Италии в Кубке Дэвиса. Думаю, Россия – страна, которая приносит мне удачу. И мне потребуется еще немного удачи – для завтрашней игры.

- В четверг вы планировали отправиться на игру «Зенита» и познакомиться с Роберто Манчини. Удалось?
- Да, я был на матче со своими друзьями, но это был неудачный день для «Зенита», поэтому полноценного знакомства с Манчини не состоялось – мы просто поздоровались и пожали друг другу руки.

- Многие теннисистки сейчас возвращаются на корт после рождения ребенка. А ваша жена, Флавия Пеннетта, думает возобновить карьеру?
- Посмотрим. Возможно, мы и сыграем с ней в парном миксте (смеется), - передает слова Фоньини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Фоньини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал  St. Petersburg Open-2017, где 24 сентября встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

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