Фабио Фоньини: Россия – страна, которая приносит мне удачу

Итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением о победе (2:6, 7:6, 7:6) над испанце Роберто Баутистой-Агутом в полуфинале St. Petersburg Open-2017.

- По ходу встречи было заметно, что у вас есть проблемы со здоровьем, вы обращались к врачу. Это травма? Есть опасения перед финалом?

- Нет, особенных проблем нет, чувствую себя хорошо. Небольшое переутомление, нужно хорошо отдохнуть и восстановиться перед завтрашним днем, это очень важно.



- В 2012 году вы уже играли в финале St. Petersburg Open. Помните тот матч с Клижаном?

- Отлично помню тот финал, он очень быстро для меня закончился (смеется). Но я действительно хорошо играю в России, это уже третий финал, еще и в Иркутске удалось хорошо выступить за сборную Италии в Кубке Дэвиса. Думаю, Россия – страна, которая приносит мне удачу. И мне потребуется еще немного удачи – для завтрашней игры.



- В четверг вы планировали отправиться на игру «Зенита» и познакомиться с Роберто Манчини. Удалось?

- Да, я был на матче со своими друзьями, но это был неудачный день для «Зенита», поэтому полноценного знакомства с Манчини не состоялось – мы просто поздоровались и пожали друг другу руки.



- Многие теннисистки сейчас возвращаются на корт после рождения ребенка. А ваша жена, Флавия Пеннетта, думает возобновить карьеру?

- Посмотрим. Возможно, мы и сыграем с ней в парном миксте (смеется), - передает слова Фоньини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Фоньини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал St. Petersburg Open-2017, где 24 сентября встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.