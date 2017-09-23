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Валерий Масалитин: Очень обидно за результат игры с «Динамо»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» (0:0).

- Всегда у нас с «Динамо» не очень удачные игры. Не думаю, что могла как-то сказаться предстоящая игра в Лиге чемпионов, потому что всегда все мысли только о предстоящей, ближайшей игре. Очень обидно за результат. И моменты сегодня были, но не дожали. Вообще, я ожидал, что сегодня будет много голов, что счет будет 3:2 или 4:2. Но чтобы так, это стало сюрпризом..., - передает слова Масалитина «Р-Спорт».

ЦСКА после этого матча остался на четвертом месте, набрав 20 очков. «Динамо» занимает 12-ю строчку, в активе бело-голубых 10 баллов. 

В следующем туре армейцы на своем поле примут «Уфу», а «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». Матчи пройдут 1 октября.

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