Леонид Слуцкий: Разочарованы. Победа была нужна нам как глоток свежего воздуха

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную ничью с «Редингом» (1:1) в 9-м туре чемпионшипа.

«Очень сложно сейчас давать анализ встрече. Мы были ближе к победе, она была нужна нам как глоток свежего воздуха. Испытываем разочарование, потому что контролировали игру, а «Рединг» не имел много шансов. Попустили гол после того, как потеряли мяч в атаке. Группа наших игроков была впереди, и это открывало для «Рединга» пространство. Сами мы забили очень хороший гол. Фрэйзер Кэмпбелл, пропустивший несколько недель, сейчас в очень хорошей форме. В целом сыграли лучше, чем в последних матчах, но нас нужно побеждать», - сказал российский специалист.