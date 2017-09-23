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Леонид Слуцкий: Разочарованы. Победа была нужна нам как глоток свежего воздуха

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную ничью с «Редингом» (1:1) в 9-м туре чемпионшипа.

«Очень сложно сейчас давать анализ встрече. Мы были ближе к победе, она была нужна нам как глоток свежего воздуха. Испытываем разочарование, потому что контролировали игру, а «Рединг» не имел много шансов. Попустили гол после того, как потеряли мяч в атаке. Группа наших игроков была впереди, и это открывало для «Рединга» пространство. Сами мы забили очень хороший гол. Фрэйзер Кэмпбелл, пропустивший несколько недель, сейчас в очень хорошей форме. В целом сыграли лучше, чем в последних матчах, но нас нужно побеждать», - сказал российский специалист.

Матч

Рединг - Халл Сити - 1:1 (0:1)

Голы

Кэмпбелл 28 (0:1). Бодварссон 87 (1:1).

Место и дата

23 сентября 17:00, Мадейски, Онлайн-трансляция

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