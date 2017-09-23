Массимо Каррера: Мы пропустили голы, которые даже дети не позволяют себе забивать
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера жестко высказался о пропущенных голах в матче с «Анжи» (2:2).
– Разберите, что произошло при втором голе «Анжи», когда девять спартаковцев застряло в чужой штрафной.
– Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции на поле, которые необходимо держать. Я бы еще понял, если бы это происходило на последней минуте добавленного времени, но то, что произошло, - недопустимо.
– Если не брать в расчет две фатальные ошибки в защите, довольны ли игрой в целом?
– Нет. Мы играли медленно, очень много ошибались. С чем это связано? Может, сказалось неспокойствие какого-то из игроков. Тот факт, что мы играем на третий день, а команда не привыкла к такому графику. Возможно, не получилось держать высокую мотивацию перед сложным матчем в Лиге чемпионов. Хочешь – не хочешь, но частично мысли уходят к матчу с «Ливерпулем».
– На примере сегодняшней игры объясните, за какие игровые качества Александр Самедов регулярно попадает в состав. Кроме паспорта и умения играть на чистых мячах.
– Потому что я считаю его важным игроком для команды. Тем более, он сборник, а какой-то там мальчик, который пришел к нам в команду. Проблема не в том, хорошо он сыграл или плохо. Победы и поражения не зависят от одного игрока, они зависят от команды в целом.
– Упущенная победа с «Тосно» в большинстве, ничья дома с одной из самых слабых команд чемпионата – это позор?
– Да, это неприемлемо для команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат и которая играет в Лиге чемпионов. Мы в сложной ситуации, но наша задача – решать подобные моменты. Мы это и делаем.
– Поделитесь, что сегодня сказали в раздевалке, чтобы мы не узнавали этот от инсайдеров.
– Сказал, что позволили забить себе как детям. Сначала со стандарта, который разыгрывался в середине поля. Потом – на контратаке, с которой даже дети не позволяют себе забивать. Видимо, это недостаток концентрации и мотивации. Факт – нам забили два недопустимых гола.
– Судейством довольны?
– Судейство не комментирую.
– Как оцените игру Бакаева?
– Он сыграл достойно. Молодому парню не просто играть в «Спартаке». Не считая начала матча, где, возможно играло свою роль волнение, он смотрелся достойно.
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция