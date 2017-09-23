Массимо Каррера: Мы пропустили голы, которые даже дети не позволяют себе забивать

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера жестко высказался о пропущенных голах в матче с «Анжи» (2:2).

– Разберите, что произошло при втором голе «Анжи», когда девять спартаковцев застряло в чужой штрафной.

– Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции на поле, которые необходимо держать. Я бы еще понял, если бы это происходило на последней минуте добавленного времени, но то, что произошло, - недопустимо.



– Если не брать в расчет две фатальные ошибки в защите, довольны ли игрой в целом?

– Нет. Мы играли медленно, очень много ошибались. С чем это связано? Может, сказалось неспокойствие какого-то из игроков. Тот факт, что мы играем на третий день, а команда не привыкла к такому графику. Возможно, не получилось держать высокую мотивацию перед сложным матчем в Лиге чемпионов. Хочешь – не хочешь, но частично мысли уходят к матчу с «Ливерпулем».

ВИДЕО ГОЛОВ



– На примере сегодняшней игры объясните, за какие игровые качества Александр Самедов регулярно попадает в состав. Кроме паспорта и умения играть на чистых мячах.

– Потому что я считаю его важным игроком для команды. Тем более, он сборник, а какой-то там мальчик, который пришел к нам в команду. Проблема не в том, хорошо он сыграл или плохо. Победы и поражения не зависят от одного игрока, они зависят от команды в целом.



– Упущенная победа с «Тосно» в большинстве, ничья дома с одной из самых слабых команд чемпионата – это позор?

– Да, это неприемлемо для команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат и которая играет в Лиге чемпионов. Мы в сложной ситуации, но наша задача – решать подобные моменты. Мы это и делаем.



– Поделитесь, что сегодня сказали в раздевалке, чтобы мы не узнавали этот от инсайдеров.

– Сказал, что позволили забить себе как детям. Сначала со стандарта, который разыгрывался в середине поля. Потом – на контратаке, с которой даже дети не позволяют себе забивать. Видимо, это недостаток концентрации и мотивации. Факт – нам забили два недопустимых гола.



– Судейством довольны?

– Судейство не комментирую.



– Как оцените игру Бакаева?

– Он сыграл достойно. Молодому парню не просто играть в «Спартаке». Не считая начала матча, где, возможно играло свою роль волнение, он смотрелся достойно.