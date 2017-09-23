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Александр Бубнов: Давно не видел, чтобы пять игроков вываливалось на одного защитника

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи» (2:2).

- Ничего не предвещало для «Спартака» такого исхода. До первого гола «Анжи» хозяева владели ощутимым преимуществом, особенно в первом тайме, и могли забивать больше одного мяча.

Второй же гол гостей стал следствием нарушения игровой дисциплины. Если идете на угловой у чужих ворот, то на своей половине должно оставаться больше футболистов, чем у соперника готово выбежать в контратаку! В любом случае при потере мяча всем срочно нужно было бежать назад. Давно такого не видел, чтобы пять игроков вываливалось на одного защитника…

Какие выводы должен сделать «Спартак»? Все они уже сделаны – это чисто психологический момент. В прошлом сезоне такие матчи тоже бывали, но команда играла от начала и до конца в одном режиме. Так что дело явно в психологии, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

ВИДЕО ГОЛОВ

После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», набрав восемь баллов, поднялся на 15-е место в чемпионате.

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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