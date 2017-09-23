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Артем Ребров: «Спартак» будто выключился в моменте со вторым голом

Александр Гонецкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал матч 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).

– Обязаны были сегодня брать три очка любыми способами, неважно, хорошо играли или плохо. К сожалению, в этом сезоне не первый раз уже такое, когда теряем концентрацию примерно после 60-й минуты, как ступор какой-то. Тяжело об этом говорить, но мы понимаем, что это не кто-то один виноват, а вся команда. Крайних никто не собирается искать, надо думать, как из этого выбираться.

– Сказывалось ли отсутствие Промеса?
– Естественно, но кроме него есть и другие травмированные. Так всегда, неприятности по одной не приходят, но что делать? Надо чтобы другие игроки как-то проявляли себя в их отсутствие. 

– Как из ворот смотрелась ситуация со вторым голом?
– Конечно, я понимаю, как это смотрелось со стороны. Нельзя такие голы получать. Команда как будто выключилась в этот момент.

– Перед «Ливерпулем» не страшно?
– Нет, надо сначала это все переварить. Сами себя загнали в эту ситуацию, вместе нам и выходить из нее.

ВИДЕО ГОЛОВ

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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