Артем Ребров: «Спартак» будто выключился в моменте со вторым голом

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал матч 11-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).

– Обязаны были сегодня брать три очка любыми способами, неважно, хорошо играли или плохо. К сожалению, в этом сезоне не первый раз уже такое, когда теряем концентрацию примерно после 60-й минуты, как ступор какой-то. Тяжело об этом говорить, но мы понимаем, что это не кто-то один виноват, а вся команда. Крайних никто не собирается искать, надо думать, как из этого выбираться.

– Сказывалось ли отсутствие Промеса?

– Естественно, но кроме него есть и другие травмированные. Так всегда, неприятности по одной не приходят, но что делать? Надо чтобы другие игроки как-то проявляли себя в их отсутствие.

– Как из ворот смотрелась ситуация со вторым голом?

– Конечно, я понимаю, как это смотрелось со стороны. Нельзя такие голы получать. Команда как будто выключилась в этот момент.



– Перед «Ливерпулем» не страшно?

– Нет, надо сначала это все переварить. Сами себя загнали в эту ситуацию, вместе нам и выходить из нее.

ВИДЕО ГОЛОВ

