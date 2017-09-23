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Вадим Скрипченко: Мы играли лучше «Спартака»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко считает, что «Спартак» в игре с махачкалинским клубом частично мыслями был в следующей игре – против «Ливерпуля».

– Хорошая игра получилась. Считаю, в целом, мы играли лучше «Спартака». Не дали ему создавать достаточное количество 100-процентных моментов. Что, учитывая хозяйский и чемпионский статус соперника, неплохо, - сказал Скрипченко.

– Что произошло во втором голе «Анжи», когда девять спартаковцев почему-то оказались в чужой штрафной, спровоцировав голевую контратаку?
– Я видел это так: «Спартак» в конце начал играть банально длинными передачами, оказывая давление. В атаку шло большое количество игроков. И нам представился шанс на контратаку. Но я не будут много говорить про «Спартак». Пускай на этот вопрос отвечает Массимо Каррера. Скажу то, что мы должны были сделать, чтобы не упустить победу. Во-первых, более расчетливо сыграть защитнику – вынести мяч в сторону, например, а не в центр, под удар сопернику. И второе: своевременный подсказ. Вратарь мог банально забрать мяч в руки, и атака бы закончилась.

ВИДЕО ГОЛОВ

– Учитывали при подготовке, что «Спартак» сдает физически в концовках матчей?
– Мы акцентировали внимание на другом. Но понимали, что мыслями «Спартак», возможно, будет в игре с «Ливерпулем». Радует, что во втором тайме добавили. Наша задача – подтянуть свои кондиции.

– Не удивил стартовый состав «Спартака»? Не хватало нескольких основных футболистов.
– В чемпионской команде хватает квалифицированных игроков.

– После перерыва «Анжи» чуть позднее «Спартака» появился на поле. Был серьезный разговор?
– Нет, не было. У нас многое получалось, внес две корректировки, которые и сработали в итоге.

– Где вы нашли Александра Прудникова? – вдруг спросил один из коллег. – Он, кстати, спартаковский воспитанник.
– Приятно было видеть, как его приветствовали болельщики. Свой отрезок он отработал хорошо. Где нашли? Просто вернули его в команду. Почему он покинул коллектив, это не ко мне. Моей задачей было вернуть квалифицированного футболиста, который приносил «Анжи» пользу в прошлом сезоне.

Матч

Спартак - Анжи - 2:2 (1:0)

Голы

Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев

Предупреждения:

Джикия, 84 - Полуяхтов, 55

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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