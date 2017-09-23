Зелимхан Бакаев: С такой игрой «Ливерпуль» может нам и пять голов забить
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после игры с «Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ заявил, что команде необходимо играть намного лучше.
– Недооценки соперника не было. В нашем положении это недопустимо. У меня был момент во втором тайме, но прямо перед ударом меня толкнул защитник и я потерял равновесие. Если бы упал, могли и пенальти поставить, но я раньше уже получал за симуляции карточки, поэтому не стал падать.
– Президент «Анжи» сказал, что «Спартак» привык к помощи судей. Согласны?
– Вообще нет. Когда говорят, что судьи «Спартак» помогают, то это точно не про сегодняшний матч. Нам перед первым голом, например, дали штрафной, а мне кажется, наоборот, игрок «Анжи» в тот моменте нарушал правила.
– Что будет с «Ливерпулем»?
– Ну с такой игрой нам и пять могут забить. Надо делать выводы.
Матч
Голы
Адриано 14 (1:0 - пен.). Самарджич 74 (1:1). Кацаев 78 (1:2). Мельгарехо 90 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров (Джикия, 66), Пашалич (Мельгарехо, 77), Ананидзе (Фернандо, 36), Самедов, Попов, Бакаев, Адриано
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Полуяхтов, Бакаев, Данченко (Афонин, 90), Кацаев (Брызгалов, 85), Прудников (Хубулов, 72), Маркелов, Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
23 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция