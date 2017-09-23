Зелимхан Бакаев: С такой игрой «Ливерпуль» может нам и пять голов забить

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после игры с «Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ заявил, что команде необходимо играть намного лучше.

– Недооценки соперника не было. В нашем положении это недопустимо. У меня был момент во втором тайме, но прямо перед ударом меня толкнул защитник и я потерял равновесие. Если бы упал, могли и пенальти поставить, но я раньше уже получал за симуляции карточки, поэтому не стал падать.

– Президент «Анжи» сказал, что «Спартак» привык к помощи судей. Согласны?

– Вообще нет. Когда говорят, что судьи «Спартак» помогают, то это точно не про сегодняшний матч. Нам перед первым голом, например, дали штрафной, а мне кажется, наоборот, игрок «Анжи» в тот моменте нарушал правила.

– Что будет с «Ливерпулем»?

– Ну с такой игрой нам и пять могут забить. Надо делать выводы.

ВИДЕО ГОЛОВ