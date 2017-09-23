ЦСКА: Обследование подтвердило сотрясение мозга у Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел обследование, которое подтвердило предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Об этом сообщает официальный сайт армейской команды.

Как отмечается, самочувствие Марио под вечер значительно улучшилось. О сроках возвращения игрока в общую группу пока ничего не сообщается.

Напомним, что инцидент произошел на 27-й минуте встречи 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо»: натурализованный россиянин бразильского происхождения вынужден был покинуть поле на носилках после столкновения с полузащитником бело-голубых Антоном Сосниным.