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«Рейнджерс» отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ

Источник:  ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»Комментарии

« Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова и вратаря Александра Георгиева в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что прошлый сезон Береглазов провел в составе магнитогорского «Металлурга» 73 встречи и набрал 25(1+24) очка.

Георгиев в минувшем сезоне выступал за финский ТПС, за который в прошлом сезоне провел 28 матчей, отразив 92,2% бросков.

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