«Рейнджерс» отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ

« Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова и вратаря Александра Георгиева в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

OFFICIAL: #NYR have assigned the following to @WolfPackAHL.

F: Gropp, Stromwall, Tambellini

D: Bereglazov, Gilmour, Pedrie

G: Georgiev, Nell