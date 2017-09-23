«Рейнджерс» отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ
Источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»Комментарии
« Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова и вратаря Александра Георгиева в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
OFFICIAL: #NYR have assigned the following to @WolfPackAHL.— New York Rangers (@NYRangers) 23 сентября 2017 г.
F: Gropp, Stromwall, Tambellini
D: Bereglazov, Gilmour, Pedrie
G: Georgiev, Nell
Напомним, что прошлый сезон Береглазов провел в составе магнитогорского «Металлурга» 73 встречи и набрал 25(1+24) очка.
Георгиев в минувшем сезоне выступал за финский ТПС, за который в прошлом сезоне провел 28 матчей, отразив 92,2% бросков.
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