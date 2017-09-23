Волейболистки сборной России победили Турцию на чемпионате Европы

На проходящем в Грузии и Азербайджане чемпионате Европы по волейболу женская сборная России переиграла команду Турции.

Встреча группы С прошла в Баку (Азербайджан), завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20) в пользу российской сборной.

Таким образом, российская команда, переигравшая ранее украинок, обеспечила себе место в плей-офф турнира.

В понедельник команда Константина Ушакова в заключительном матче группы сыграет с Болгарией.

Отметим, что победители групп выйдут в 1/4 финала, а вторые и третьи команды будут играть на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит с 22 сентября по 1 октября.