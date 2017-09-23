Волейболистки сборной России победили Турцию на чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Грузии и Азербайджане чемпионате Европы по волейболу женская сборная России переиграла команду Турции.
Встреча группы С прошла в Баку (Азербайджан), завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20) в пользу российской сборной.
Таким образом, российская команда, переигравшая ранее украинок, обеспечила себе место в плей-офф турнира.
В понедельник команда Константина Ушакова в заключительном матче группы сыграет с Болгарией.
Отметим, что победители групп выйдут в 1/4 финала, а вторые и третьи команды будут играть на стадии 1/8 финала.
Чемпионат Европы проходит с 22 сентября по 1 октября.
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