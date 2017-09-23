«Барселона» переиграла «Жирону» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Барселоны» в гостях переиграли «Жирону» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Забитыми мячами у каталонского клуба отметился Луис Суарес. Еще по одному мячу в собственные ворота отправили Франсиско Адай и Горка Ираисос.

После этой игры «Барселона» набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате. «Жирона», имея в активе пять очков, занимает 16-е место.

В следующем туре «Барселона» 1 октября на своем поле примет «Лас-Пальмас». Двумя днями ранее «Жирона» на выезде сыграет с «Сельтой».