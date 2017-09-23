«Барселона» переиграла «Жирону» в матче чемпионата Испании
Футболисты «Барселоны» в гостях переиграли «Жирону» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 3:0.
Забитыми мячами у каталонского клуба отметился Луис Суарес. Еще по одному мячу в собственные ворота отправили Франсиско Адай и Горка Ираисос.
После этой игры «Барселона» набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате. «Жирона», имея в активе пять очков, занимает 16-е место.
В следующем туре «Барселона» 1 октября на своем поле примет «Лас-Пальмас». Двумя днями ранее «Жирона» на выезде сыграет с «Сельтой».
Матч
Жирона - Барселона - 0:3 (0:1)
Голы
Адай 17 (0:1 - автогол). Ираисос 48 (0:2 - автогол). Суарес Л. 69 (0:3).
Состав
Жирона: Ираисос, Хуан Педро, Маффео (Морено, 79), Эспиноза, Понсе, M. Olunga (Кайоде, 60), J. Ramalho, Дуглас, Португес, Адай (Мохика, 69)
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Ракитич, Видаль (Гомеш, 81), Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Суарес Д., 80), Роберто, Маскерано, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Маффео, 23; Адай, 41; Кайоде, 83 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
23 сентября 21:45, Монтиливи, Онлайн-трансляция