«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Ювентуса» на своем поле обыграли «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

У победителей забитыми мячами отметились Миралем Пьянич, Алекс Сандро и Пауло Дибала, оформивший дубль в этой встрече.

Отметим, что на 24-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Торино» Даньеле Базелли.

После этой встречи «Ювентус», имея в своем активе 18 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», набрав 11 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Ювентус» 1 октября в гостях встретится с «Аталантой». В тот же день «Торино» примет на своем поле «Верону».