«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Ювентуса» на своем поле обыграли «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии со счетом 4:0.
У победителей забитыми мячами отметились Миралем Пьянич, Алекс Сандро и Пауло Дибала, оформивший дубль в этой встрече.
Отметим, что на 24-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Торино» Даньеле Базелли.
После этой встречи «Ювентус», имея в своем активе 18 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», набрав 11 очков, занимает шестое место.
В следующем туре «Ювентус» 1 октября в гостях встретится с «Аталантой». В тот же день «Торино» примет на своем поле «Верону».
Матч
Голы
Дибала 16 (1:0). Пьянич 40 (2:0). Алекс 57 (3:0). Дибала 90 (4:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Алекс, Куадрадо (Бернардески, 62), Матюиди (Бентанкур, 72), Пьянич, Дибала, Манджукич (Игуаин, 80), Коста
Торино: Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри, Войнович, Фальке (Аква, 30), Баселли, M. Niang (Бойе, 70), Ринкон (Густафссон, 75), Льяич, Белотти
Предупреждения:
Бенатиа, 45 - Баселли, 10; Льяич, 39; Аква, 83
Удаления:
нет - Баселли, 24
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
23 сентября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция