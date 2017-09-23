Константин Ушаков: Три партии против турчанок были очень напряженные

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков прокомментировал победу россиянок в матче с Турцией (3:1) на чемпионате Европы.

- Нас тот момент, когда соперники спорили в третьем сете, не коснулся. У турчанок из-за этого был эмоциональный всплеск, который мы погасили двумя блоками в концовке партии. Сегодня ушло предстартовое волнение, и мы играли более осознанно против команды Турции. Три партии против турчанок были очень напряженные, очень хорошего качества. Была борьба двух хороших команд, - передает слова Ушаков «Р-Спорт».

Напомним, что в заключительном матче группы С сборная России, уже обеспечившая себе место в плей-офф чемпионата Европы, сыграет с командой Болгарии.