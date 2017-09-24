Тяжелоатлет из Ирана на Азиатских играх побил мировой рекорд, державшийся 18 лет
Источник: RT на русскомКомментарии
На Азиатских играх, которые проходят в Ашхабаде тяжелоатлет
из Ирана Сохраб Моради побил мировой рекорд, державшийся с 1999 года, сообщает «RT на
русском».
Моради по сумме двух упражнений в весовой категории до 94 кг
поднял в общей сложности 413 кг (185 кг в рывке и 228 — в толчке), благодаря
чему превзошел достижение Кахи Кахиашвили, показавшего результат в 412 кг 18
годами ранее, выступая за сборную Греции.
Стоит отметить, что Сохраб является действующим олимпийским
чемпионом в своей весовой категории.
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