Тяжелоатлет из Ирана на Азиатских играх побил мировой рекорд, державшийся 18 лет

На Азиатских играх, которые проходят в Ашхабаде тяжелоатлет из Ирана Сохраб Моради побил мировой рекорд, державшийся с 1999 года, сообщает «RT на русском».

Моради по сумме двух упражнений в весовой категории до 94 кг поднял в общей сложности 413 кг (185 кг в рывке и 228 — в толчке), благодаря чему превзошел достижение Кахи Кахиашвили, показавшего результат в 412 кг 18 годами ранее, выступая за сборную Греции.

Стоит отметить, что Сохраб является действующим олимпийским чемпионом в своей весовой категории.