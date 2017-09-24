Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» обыграла «Пасуш де Феррейра»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура чемпионата Португалии «Бенфика» на
своем поле обыграла «Пасуш де Феррейра» со счетом 2:0.
У победителей встречи голами отметились Франко Серви и
Жонас, забившие на 20-й и 61-й минутах соответственно.
«Бенфика» с 16-ю очками поднялась на третье место в
турнирной таблице, а «Пасуш де Феррейра» занимает 12-ю строчку, имея в активе
на десять очков меньше.
В следующем туре «орлы» 1 октября на выезде сыграют с «Маритиму»,
а подопечные Вашку Сеабра днем ранее примут «Морейренси».
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