Александр Гулявцев: Мы плохо начали. За что и поплатились двумя голами
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о победе
над «Адмиралом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы плохо начали. За что и поплатились двумя голами. Поговорили
в раздевалке с ребятами, и во втором периоде уже доминировали. Верили, что забьем,
и забили эти шайбы. А третий период получился равным. Очень хорошо, что смогли
отстоять ворота втроем в овертайме. Спасибо ребятам. А на буллитах нам повезло
в первой серии в этом сезоне.
Хочу поблагодарить болельщиков. Второй домашний матч в этой серии. Их все больше и больше. Они нам очень сильно помогают», - приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».
Матч
Северсталь - Адмирал - 3:2 Б. (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Махановский (Бартулис, Бутузов), 4:42 (0:1). Казаков (Жафяров), 14:48 (0:2). Чернов (Кагарлицкий), 38:05 (1:2). Кагарлицкий 39:58 (2:2).
Победный буллит:
Трубачёв - 3:2.
Место и дата
23 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция