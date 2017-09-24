Александр Гулявцев: Мы плохо начали. За что и поплатились двумя голами

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о победе над «Адмиралом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы плохо начали. За что и поплатились двумя голами. Поговорили в раздевалке с ребятами, и во втором периоде уже доминировали. Верили, что забьем, и забили эти шайбы. А третий период получился равным. Очень хорошо, что смогли отстоять ворота втроем в овертайме. Спасибо ребятам. А на буллитах нам повезло в первой серии в этом сезоне.

Хочу поблагодарить болельщиков. Второй домашний матч в этой серии. Их все больше и больше. Они нам очень сильно помогают», - приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».