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Александр Андриевский: Буллиты, к сожалению, пока не наш конек

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражении от «Северстали» (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо сегодня начали игру. Это нас порадовало после обидного поражения в Москве на последней секунде. Но, к сожалению, второй период полностью провалили. «Северсталь» полностью нас переиграла во второй двадцатиминутке, и следствием этого стали пропущенные нами шайбы.

Третий период был равный, и считаю, что ничья – закономерный исход сегодняшней встречи. А буллиты, к сожалению, пока не наш конек», – приводит слова Андриевского официальный сайт «Северстали».

Матч

Северсталь - Адмирал - 3:2 Б. (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Махановский (Бартулис, Бутузов), 4:42 (0:1). Казаков (Жафяров), 14:48 (0:2). Чернов (Кагарлицкий), 38:05 (1:2). Кагарлицкий 39:58 (2:2).

Победный буллит:

Трубачёв - 3:2.

Место и дата

23 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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