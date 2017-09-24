Александр Андриевский: Буллиты, к сожалению, пока не наш конек

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражении от «Северстали» (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо сегодня начали игру. Это нас порадовало после обидного поражения в Москве на последней секунде. Но, к сожалению, второй период полностью провалили. «Северсталь» полностью нас переиграла во второй двадцатиминутке, и следствием этого стали пропущенные нами шайбы.

Третий период был равный, и считаю, что ничья – закономерный исход сегодняшней встречи. А буллиты, к сожалению, пока не наш конек», – приводит слова Андриевского официальный сайт «Северстали».