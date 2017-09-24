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Трамп отменил встречу с «Голден Стэйт» в Белом доме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент США Дональд Трам отменил встречу с действующим чемпионом НБА командой «Голден Стэйт» в Белом доме.

«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

Ранее, Карри заявил: «Если бы меня кто-то спроси про это еще пару месяцев назад, то я сказал бы, что не пойду, так же считают многие. Сейчас ничего не поменялось. Нам нужно обсудить все это с парнями и Стивом Керром.

Мы добились огромного успеха и сейчас хотим насладиться заслуженным отдыхом. Команда соберется и обсудит, как стоит поступить, чтобы никто не остался в обиде».

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