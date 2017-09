Трамп отменил встречу с «Голден Стэйт» в Белом доме

Президент США Дональд Трам отменил встречу с действующим чемпионом НБА командой «Голден Стэйт» в Белом доме.

«Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется», – написал Трамп в твиттере.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!