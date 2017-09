Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честь до того, пока там не появился Трамп

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс раскритиковал Дональда Трампа за отмену приглашения чемпиона НБА команду «Голден Стэйт» на ужин в Белый дом.

«Карри сразу сказал, что не пойдет. Так что нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было большой честью до того, пока там не появился ты, – написал Леброн в Twitter.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!