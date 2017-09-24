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Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честь до того, пока там не появился Трамп

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс раскритиковал Дональда Трампа за отмену приглашения чемпиона НБА команду «Голден Стэйт» на ужин в Белый дом.

«Карри сразу сказал, что не пойдет. Так что нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было большой честью до того, пока там не появился ты, – написал Леброн в Twitter.

Ранее, Трамп отменил приглашение, написав в твиттере: «Посещение Белого дома всегда рассматривалось чемпионскими командами как большая честь. Стефен Карри колеблется, так что приглашение отменяется».

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