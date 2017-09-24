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Даниэль Риккардо: С нетерпением жду двух подряд гонок в Малайзии и Японии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо – о предстоящих этапах Формулы-1, которые пройдут в Малайзии и Японии.

«Я с нетерпением жду двух подряд гонок в Малайзии и Японии. Моя прошлогодняя победа в Сепанге были неожиданной. Я не думал, что нашей машине подходит эта трасса, но проблема с мотором Хэмилтона открыла дорогу к победе. Я сумел отбиться от атак Макса и выиграл.

В Малайзии всегда нужно искать компромиссные настройки: машина должна быть быстрой во втором секторе и не терять много времени на длинных прямых», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.

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