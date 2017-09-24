Даниэль Риккардо: С нетерпением жду двух подряд гонок в Малайзии и Японии
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо – о предстоящих этапах Формулы-1,
которые пройдут в Малайзии и Японии.
«Я с нетерпением жду двух подряд гонок в Малайзии и Японии. Моя
прошлогодняя победа в Сепанге были неожиданной. Я не думал, что нашей машине
подходит эта трасса, но проблема с мотором Хэмилтона открыла дорогу к победе. Я
сумел отбиться от атак Макса и выиграл.
В Малайзии всегда нужно искать компромиссные настройки:
машина должна быть быстрой во втором секторе и не терять много времени на
длинных прямых», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически