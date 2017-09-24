Карлос Сайнс: Переход в «Рено»? Я игрок, которого отдали в аренду
Источник: F1news.ruКомментарии
Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс – о своем переходе в «Рено».
- Увидим ли мы вас за
рулём машины Renault еще до конца сезона?
- Мне до сих пор никто ничего об этом не говорил, - приводит слова Сайнса F1News.ru. - До конца сезона правильнее было бы остаться в «Торо Россо», полностью сосредоточившись на работе именно с ней, чтобы завершить год хорошими выступлениями.
- Что можно сказать о
вашем контракте с «Рено»?
- Можно сказать, что я игрок, которого сдали в аренду другому клубу на следующий сезон. Если я вернусь в «Ред Булл», то уже в их главную команду.
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