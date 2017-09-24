Карлос Сайнс: Переход в «Рено»? Я игрок, которого отдали в аренду

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс – о своем переходе в «Рено».

- Увидим ли мы вас за рулём машины Renault еще до конца сезона?

- Мне до сих пор никто ничего об этом не говорил, - приводит слова Сайнса F1News.ru. - До конца сезона правильнее было бы остаться в «Торо Россо», полностью сосредоточившись на работе именно с ней, чтобы завершить год хорошими выступлениями.

- Что можно сказать о вашем контракте с «Рено»?

- Можно сказать, что я игрок, которого сдали в аренду другому клубу на следующий сезон. Если я вернусь в «Ред Булл», то уже в их главную команду.