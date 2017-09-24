Паркер защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив Фьюри

читайте также

Александр Усик оказался тяжелее Марко Хука В Берлине состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика и немецкого боксера Марко Хука.

Немец Хук толкнул украинца Усика и оскорбил его по-русски Немецкий боксер Марко Хук толкнул чемпиона WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и оскорбил его по-русски.

Айсберги Ломаченко, взгляд под юбки и чувство опасности (видео) Василий Ломаченко только что в своем фирменном блистательном стиле победил колумбийца Мигеля Марриагу и защитил принадлежащий ему пояс WBO.

Как «Бэтмен» холодильнику проиграл. Мировой бокс лишился Тайсона Фьюри Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. На этот раз всерьез.