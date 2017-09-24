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Паркер защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив Фьюри

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новозеландский боксер Джозеф Паркер в поединке с британцем Хьюи Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

12-раундовый бой, проходивший в Манчестере, завершился победой Паркера, результат встречи – 118-110, 118-110, 114-114.

Напомним, в активе 25-летнего Паркер 24 победы (18 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету 23-летнего Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение. За этот поединок Паркер получит 1,55 миллиона долларов, а Фьюри - 900 тысяч долларов.

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