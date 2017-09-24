Андрей Мартемьянов: Знали, что «Торпедо» будет много играть в атаке
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Торпедо»
(0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелый выдался матч. Знали, что соперник будет много
играть в атаке и готовились к этому. Благодарен команде за самоотдачу. Во
многих моментах действовали правильно и самоотверженно, выполняли много
«черновой» работы. Однако те немногочисленные моменты, которые мы создали,
нужно было реализовывать, том числе и в формате «4 на 3».
В концовке соперник оказался мастеровитее, а мы допустили ошибку. Тем не менее, в нашем положении сейчас и одно очко можно приравнять к победе. Благодарен команде за хороший матч, который держал всех в напряжении и, думаю, понравился зрителям», - приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Торпедо».
Матч
Торпедо - Амур - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Даугавиньш (Дугин, Баранцев), 64:42 (1:0).
Место и дата
23 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция