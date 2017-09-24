Андрей Мартемьянов: Знали, что «Торпедо» будет много играть в атаке

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Торпедо» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый выдался матч. Знали, что соперник будет много играть в атаке и готовились к этому. Благодарен команде за самоотдачу. Во многих моментах действовали правильно и самоотверженно, выполняли много «черновой» работы. Однако те немногочисленные моменты, которые мы создали, нужно было реализовывать, том числе и в формате «4 на 3».

В концовке соперник оказался мастеровитее, а мы допустили ошибку. Тем не менее, в нашем положении сейчас и одно очко можно приравнять к победе. Благодарен команде за хороший матч, который держал всех в напряжении и, думаю, понравился зрителям», - приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Торпедо».