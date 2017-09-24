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Петерис Скудра: Забили один гол – и слава Богу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Амуром» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Забили один гол – и слава Богу. Увы, пока мы вяло играем в завершении моментов», - приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».

Матч

Торпедо - Амур - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Даугавиньш (Дугин, Баранцев), 64:42 (1:0).

Место и дата

23 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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