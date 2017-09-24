Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Тосно
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Ростов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-форвард «Лейкерс» Робинсон подписал контракт с «Химками»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Тяжелый форвард Томас Эрл Робинсон подписал контракт с «Химками», сообщает официальный сайт подмосковной команды.

26-летний американский баскетболист, рост которого 208 см, подписал соглашение с российской командой, рассчитанное до конца сезона-2017/2018.

В минувшем сезоне пятый номер драфта-2012 в составе «Лейкерс» набирал в среднем 5,0 очка и 4,6 подбора за 11,7 минуты на площадке.

 Ранее форвард также выступал в составе «Хьюстона», «Филадельфии», «Портленда» и «Бруклина». Всего провел 313 матчей в НБА (регулярный чемпионат, еще 11 - в серии плей-офф). Средние показатели: 4.9 очка, 4.8 подбора, 0.6 передачи, 0.5 перехвата за 13.4 минуты.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгиос Барцокас: Робинсон – хороший игрок с солидным опытом выступления в НБАГлавный тренер баскетбольного клуба «Химки» Георгиос Барцокас прокомментировал переход в команду американского баскетболиста Томаса Робинсона.Леброн Джеймс: Посещение Белого дома было честью до того, пока там не появился ТрампФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс раскритиковал Дональда Трампа за отмену приглашения чемпиона НБА команду «Голден Стэйт» на ужин в Белый дом.Трамп отменил встречу с «Голден Стэйт» в Белом домеПрезидент США Дональд Трам отменил встречу с действующим чемпионом НБА командой «Голден Стэйт» в Белом доме.Сергей Базаревич: Нельзя сказать, что у ЦСКА нет соперников в РоссииГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил мнение о конкуренции в Единой лиге ВТБ.Лень подпишет контракт с «Финиксом» с зарплатой 4,2 миллиона долларовУкраинский центровой «Финикса» Алексей Лень подпишет новый контракт с «Финиксом». Об этом сообщают американские СМИ.
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» обыграла «Пасуш де Феррейра»
Футбол
«Ювентус» разгромил «Торино» в матче чемпионата Италии
Футбол
«Барселона» переиграла «Жирону» в матче чемпионата Испании
Волейбол
Волейболистки сборной России победили Турцию на чемпионате Европы
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости