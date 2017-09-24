Экс-форвард «Лейкерс» Робинсон подписал контракт с «Химками»
Источник: БК «Химки»Комментарии
Тяжелый форвард Томас Эрл Робинсон подписал контракт с «Химками»,
сообщает официальный сайт подмосковной команды.
26-летний американский баскетболист, рост которого 208 см,
подписал соглашение с российской командой, рассчитанное до конца
сезона-2017/2018.
В минувшем сезоне пятый номер драфта-2012 в составе
«Лейкерс» набирал в среднем 5,0 очка и 4,6 подбора за 11,7 минуты на площадке.
Ранее форвард также
выступал в составе «Хьюстона», «Филадельфии», «Портленда» и «Бруклина». Всего
провел 313 матчей в НБА (регулярный чемпионат, еще 11 - в серии плей-офф).
Средние показатели: 4.9 очка, 4.8 подбора, 0.6 передачи, 0.5 перехвата за 13.4
минуты.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически