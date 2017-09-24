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«Миннесота» на домашнем льду переиграла «Колорадо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Колорадо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Микаэль Гранлунд и Мэтт Дамба, а у гостей единственную шайбу забросил Эндрю Агоззино.

Российский защитник «Эвеланш» Андрей Миронов провел на льду 16 минут 49 секунд и записал на свой счет результативную передачу, его партнер по команде и соотечественник Никита Задоров отыграл на пять минут больше.

В следующем матче «Уайлд» 25 сентября вновь сыграет с «Колорадо», но уже на выезде.

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