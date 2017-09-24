Георгиос Барцокас: Робинсон – хороший игрок с солидным опытом выступления в НБА
Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Георгиос
Барцокас прокомментировал переход в команду американского баскетболиста Томаса
Робинсона.
«Я в команде чуть больше месяца и вижу наши сильные и слабые
стороны. Вместе с президентом и генеральным директором клуба мы
проанализировали рынок и пришли к выводу, что нашу команду можно сделать лучше,
поэтому прежде всего я хочу поблагодарить руководство и спонсоров «Химок» за
возможность подписать такого сильного игрока, как Робинсон.
Это действительно
большой трансфер для нашей команды. Робинсон – очень хороший и известный игрок
с солидным опытом выступления в НБА. Он был выбран на драфте под пятым номером
и сейчас находится в хорошем возрасте. Думаю, он хорошо впишется в нашу
систему. Помня о том, что нам предстоит бороться в Евролиге с ее новым форматом
и большим числом игр, мы решили качественно усилиться в преддверии старта этого
турнира», - приводит слова Барцокас официальный сайт подмосковного клуба.