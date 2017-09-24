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Георгиос Барцокас: Робинсон – хороший игрок с солидным опытом выступления в НБА

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Георгиос Барцокас прокомментировал переход в команду американского баскетболиста Томаса Робинсона.

«Я в команде чуть больше месяца и вижу наши сильные и слабые стороны. Вместе с президентом и генеральным директором клуба мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что нашу команду можно сделать лучше, поэтому прежде всего я хочу поблагодарить руководство и спонсоров «Химок» за возможность подписать такого сильного игрока, как Робинсон.

 Это действительно большой трансфер для нашей команды. Робинсон – очень хороший и известный игрок с солидным опытом выступления в НБА. Он был выбран на драфте под пятым номером и сейчас находится в хорошем возрасте. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему. Помня о том, что нам предстоит бороться в Евролиге с ее новым форматом и большим числом игр, мы решили качественно усилиться в преддверии старта этого турнира», - приводит слова Барцокас официальный сайт подмосковного клуба.

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